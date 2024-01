Enviva Partners LP Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Enviva-Aktie stattgefunden. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Enviva-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Enviva aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 42,75 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4650 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,9 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Enviva beträgt 40,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,25, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Enviva resultiert.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Enviva derzeit bei 9,12 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs von 0,9 USD einen Abstand von -90,13 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 1,47 USD liegt, was einer Differenz von -38,78 Prozent entspricht.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Enviva, weshalb sowohl das Sentiment als auch der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Zusammenfassend erhält Enviva somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diese Analyse.