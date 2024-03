Enviva Partners LP Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Enviva insgesamt 3 Analystenbewertungen, und die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut". Es setzen sich 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Enviva. Die durchschnittliche Kursprognose von 42,33 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 5613 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Enviva von 0.741 USD mit -87,2 Prozent Entfernung vom GD200 (5,79 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,58 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Enviva-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung hinsichtlich der Aktie wird durch soziale Plattformen positiv eingeschätzt, da die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Trotzdem hat sich die Stimmung für Enviva in den vergangenen Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Enviva war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.