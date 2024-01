Enviva Partners LP Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Enviva-Aktie stattgefunden. Davon wurden 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Enviva-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enviva vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 42,75 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 8265,95 Prozent darstellt im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,511 USD. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie gemäß der Analystenbewertungen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Enviva war die Diskussion in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß des Anleger-Sentiments, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Enviva liegt derzeit bei 68,37 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso erhält die Aktie auch für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 68,48 liegt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Enviva-Aktie derzeit -62,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -94,23 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie.