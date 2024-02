Enviva Partners LP Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI werden 7- und 25-Tage-Basiswerte herangezogen. Der RSI7 für Enviva liegt bei 43,47 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,71 eine neutrale Bewertung an. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Enviva wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, während in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Enviva-Aktie ein Durchschnitt von 7,6 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 0,438 USD, was einer Abweichung von -94,24 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigt mit einem Schlusskurs von 0,96 USD eine negative Tendenz und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Enviva in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie in positiven Auffälligkeiten bei den Diskussionen in sozialen Medien. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Enviva-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.