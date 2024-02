Enviva Partners LP Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten zwölf Monaten hat Enviva insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Enviva. Die durchschnittliche Kursprognose von 42,75 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 10861,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Enviva in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität gezeigt, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Enviva daher als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Enviva-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell um 93,49 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Marktteilnehmer zeigten in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Enviva, sowohl in den Social Media Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Enviva daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Enviva von den Analysten und der Redaktion überwiegend "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen, sowohl in Bezug auf die Kursprognosen als auch das Sentiment und die Meinung der Anleger. Die charttechnische Analyse zeigt jedoch eine eher negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.