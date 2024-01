Enviva Partners LP Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Enviva-Aktie zeigt einen negativen Trend. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 9,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,792 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -91,91 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,75 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Enviva-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Stimmung und die Diskussionsstärke rund um die Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer "Gut"-Einschätzung der Enviva-Aktie, basierend auf 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 42,75 USD, was einer potenziellen Performance von 5297,73 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung der Enviva-Aktie in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.