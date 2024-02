Enviva Partners LP Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Khiron Life Sciences":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Enviva 3 Mal eine gute Bewertung gegeben, 1 Mal neutral und 0 Mal schlecht. Langfristig hat der Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhalten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enviva vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 11454,05 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 42,75 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Enviva besonders negativ diskutiert, mit 11 Tagen im roten Bereich und keiner positiven Diskussion. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und ergibt für Enviva eine Ausprägung von 58,21, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,41 USD mit dem aktuellen Kurs von 0,37 USD eine Abweichung von -94,23 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Ähnlich liegt der letzte Schlusskurs auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,76 USD (-51,32 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen dafür ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.