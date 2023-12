Enviva Partners LP Aktie: Finger Weg!

Die Enviva-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 10,98 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,994 USD, was einem Unterschied von -90,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,3 USD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-56,78 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Enviva-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Enviva zeigt mit einem Wert von 70,68 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung an. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 58,89 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" anhand des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Enviva in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild hellte sich auf, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Kommunikationsfrequenz nahm zu, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Enviva daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erhielt Enviva insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 42,75 USD, was einem enormen Aufwärtspotenzial von 4200,8 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich also eine "Gut"-Empfehlung für die Enviva-Aktie.

Insgesamt erhält Enviva also eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung, trotz der "Schlecht"-Bewertungen in der technischen Analyse und dem RSI.