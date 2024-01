Enviva Partners LP Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den letzten zwei Wochen wurde Enviva von den meisten privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Enviva derzeit bei 8,07 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,498 USD liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt daher -93,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso steht der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit bei 1,03 USD, was zu einem Abstand von -51,65 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Enviva.

Die Analyse der Analystenbewertungen zeigt, dass Enviva in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Bewertungen erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Enviva vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 42,75 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 8484,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Enviva somit eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Enviva liegt derzeit bei 75,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Enviva daher in diesem Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.