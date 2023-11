Enviva Partners LP Aktie: Aufschrei, garantiert!

Enviva hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt vier Analystenbewertungen erhalten. Im Durchschnitt wird das Wertpapier als "gut" bewertet, mit drei positiven, einer neutralen und keiner negativen Meinung. Es gibt keine aktuellen Updates von Analysten. Basierend auf einer Durchschnittskursprognose von 42,75 USD (im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,72 USD) sehen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 1049,19 Prozent. Das Unternehmen erhält daher eine gute Bewertung.

Das Stimmungsbild bei Enviva hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird deutlich, wenn man die Meinungen in den sozialen Medien betrachtet. Die Diskussionen zeigen keine signifikanten Unterschiede in der Häufigkeit der Beiträge. Insgesamt erhält Enviva in diesem Punkt eine gute Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Enviva-Aktie eine schlechte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 19,71 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,72 USD liegt, was einer Abweichung von -81,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,28 USD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -48,9 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Charttechnik als schlecht bewertet.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine positive Stimmung für Enviva. An zehn Tagen überwog das positive Sentiment, während an zwei Tagen negativ diskutiert wurde. Die letzten ein bis zwei Tage werden ebenfalls von positiven Themen dominiert. Basierend auf dieser Stimmung bekommt das Unternehmen insgesamt eine gute Bewertung von den Anlegern.