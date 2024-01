Enviva Partners LP Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Enviva liegt derzeit bei 8,07 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,498 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -93,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 1,03 USD, was einen Abstand von -51,65 Prozent zur Aktie bedeutet, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Enviva beträgt derzeit 75,13 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Enviva weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Enviva insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 42,75 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8484,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine negative Bewertung in den letzten zwei Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.