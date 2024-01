Envitec Biogas-Investoren können es immer noch nicht glauben

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Envitec Biogas als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Envitec Biogas-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,46, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,1, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit resultiert das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators in "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Envitec Biogas derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 41,57 EUR, womit der Kurs der Aktie (38,9 EUR) um -6,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 37,73 EUR, was einer Abweichung von +3,1 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Envitec Biogas im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Envitec Biogas, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In fundamentaler Hinsicht kann die Aktie von Envitec Biogas als "günstig" bezeichnet werden, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 9,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 63 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 25. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.