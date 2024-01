Envitec Biogas Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten zwei Wochen wurde Envitec Biogas von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befassten. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Envitec Biogas derzeit einen Wert von 5,21 % auf. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 19,9 %. Die Differenz von 14,69 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Envitec Biogas beträgt 9,37, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,48 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Envitec Biogas bei -19,03 Prozent, was mehr als 59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 40,04 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Envitec Biogas um 59,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.