Envitec Biogas Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Dividende von Envitec Biogas steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 5, was eine negative Differenz von -14,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Envitec Biogas bei -20,53 Prozent, was mehr als 58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 37,32 Prozent, während Envitec Biogas mit 57,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Envitec Biogas haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhalten hat. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Envitec Biogas mit einem Wert von 9,07 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem KGV von 28,36. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Perspektive zu einer Einstufung als "Gut".