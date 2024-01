Envista Holdings Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Envista ergibt sich ein kurzfristiger RSI von 96,75 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,31, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Envista derzeit bei 30,69 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 23,38 USD liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -23,82 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Envista waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 4 Bewertungen, wovon 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 63,96 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Envista.