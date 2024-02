Envista Holdings Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Envista-Aktie wird von Analysten derzeit mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (26 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 18,51 Prozent vom letzten Schlusskurs bei 21,94 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Envista daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Envista liegt bei 71,55, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Envista-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Envista derzeit bei 28,93 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 21,94 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -24,16 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -8,01 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Envista gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.