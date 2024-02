Envista Holdings Aktie: Keine Panik!

Die Kommunikation im Netz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Im Fall von Envista hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Envista.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Envista bei 28,47 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 22,87 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 23,72 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Analysten schätzen die Envista-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 26 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Envista-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl für den RSI als auch für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung von "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

