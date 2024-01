Envista Holdings Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Stimmung für die Aktie von Envista in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Envista gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Gemessen am Relative Strength-Index ist die Envista-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Envista-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,3 und ein Wert für den RSI25 von 47,63, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" einmal, die Einschätzung "Neutral" dreimal und das Rating "Schlecht" kein einziges Mal vergeben. Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 58,47 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 38,33 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Envista in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".