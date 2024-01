Envista Holdings Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von Envista wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei erhielt sie eine Einstufung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daraus ein "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Envista-Aktie liegt bei 44,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 24,1 USD lag. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung von 84,65 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 30,91 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,1 USD, was einem Unterschied von -22,03 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 23,4 USD, was einer Abweichung von +2,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Envista zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 38,76 und 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.