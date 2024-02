Shanghai (ots/PRNewswire) -Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, wurde auf der angesehenen CDP A-Liste für seine engagierten Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel und die Beiträge zur Netto-Null-Umstellung ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung ist Envision das erste chinesische Unternehmen für erneuerbare Energien, das diese Ehrung erhält.CDP ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die das weltweite System zur Offenlegung von Umweltdaten betreibt. Die CDP-Klimaberichterstattung, die als Goldstandard der Umweltberichterstattung gilt, zeichnet Unternehmen aus, die sich durch besondere Maßnahmen, Erfolge und Transparenz im Kampf gegen den Klimawandel auszeichnen. Da die CDP-Standards in diesem Jahr weitgehend verschärft wurden, liegt der weltweite Durchschnitt nur bei C. Die Bewertung A- von Envision Energy zeugt von der herausragenden Arbeit des Unternehmens in Bezug auf seine Klimaziele, kohlenstoffarme Produkte und die Verringerung der Kohlenstoffemissionen nach Scope 1 und Scope 2.Alex Sun, Nachhaltigkeitsleiter von Envision, sagte: „Envision hat sich konsequent für eine nachhaltige Entwicklung eingesetzt und strebt diese auf allen Ebenen an, von der strategischen Planung über den Aufbau der Organisation und das Risikomanagement bis hin zur Umsetzung der Ziele. Envision verfolgt einen integrierten Ansatz, um die Treibhausgasemissionen des Unternehmens, den CO2-Fußabdruck der Lieferkette und den CO2-Fußabdruck der Produkte zu verwalten, wobei das EnOS Carbon Management System jeden Schritt des Prozesses von der Messung über die Reduzierung und den Ausgleich bis hin zur Zertifizierung unterstützt. Die Aufnahme in die A-Liste von CDP ist ein perfekter Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinen Strategien, seiner Organisation, seinen Plänen und seinen Instrumenten herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit zu erzielen."2022 erreichte Envision Energy betriebliche Kohlenstoffneutralität bei den Scope-1- und -2-Emissionen und hat sich verpflichtet, bis 2025 100 % des Strombedarfs mit erneuerbaren Energien zu decken. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, bis 2028 in der gesamten Wertschöpfungskette kohlenstoffneutral zu werden und bis 2040 netto null zu erreichen. Das EnOS Carbon Management System hilft seinen Partnern in der Lieferkette bei der Energiewende und unterstützt die nachhaltige Entwicklung mit Lösungen für Netto-Null-Fabriken, intelligente Gebäude, dezentrale Solar- und Windkraftanlagen, den Handel mit grüner Energie, RECs und Kohlenstoffkompensationen. Diese Bemühungen wurden von CDP in seinem Supplier Engagement Leaderboard 2022 gewürdigt.Darüber hinaus reduziert Envision Energy den Kohlenstoff-Fußabdruck seiner Produkte, indem es eine neue Kohlenstoff-Management-Plattform für die Lebenszyklus-Emissionen von Windturbinen und Energiespeicherbatterien mit nachverfolgbaren Kohlenstoff-Fußabdruckdaten einführt. Diese Plattform entspricht internationalen Normen wie ISO14067, EPD Italien und der internationalen EPD und misst die Emissionen von Turbinen über den gesamten Lebenszyklus. Es bietet eine "Wiege-bis-Grab"-Analyse der Turbinenemissionen, die eine genaue, nachvollziehbare und zertifizierbare Schätzung der Emissionen ermöglicht - von den vorgelagerten Lieferanten bis zum Ende des Lebenszyklus. Darüber hinaus weisen die mit nachhaltiger Energie hergestellten Energiespeicher im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche niedrigere Emissionswerte auf. Der Kohlenstoff-Fußabdruck jeder Batterie wird mit Hilfe des Net Zero Codes nachverfolgt, was unseren Kunden ein unvergleichliches Maß an Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette der Batterien garantiert.Laut Sherry Madera, Geschäftsführerin bei CDP, sind Nachhaltigkeit und die ihr zugrunde liegenden Daten kein „nice to have", sondern ein wesentlicher Bestandteil des langfristigen Erfolgs in der Geschäftswelt, der keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Die Offenlegung von Envision Energy durch CDP und die Aufnahme in die A-Liste zeigen das Engagement des Unternehmens für mehr Umwelttransparenz und Verantwortlichkeit.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/envision-energy-erhalt-renommiertes-cdp-a-listen-rating-fur-seinen-beitrag-zur-netto-null-umstellung-302070158.htmlPressekontakt:hongyan.lu@envision-energy.comOriginal-Content von: Envision Energy, übermittelt durch news aktuell