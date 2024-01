Envirotech Vehicles Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "JD Sports Fashion":

Die technische Analyse der Envirotech Vehicles zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,98 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 1,25 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -36,87 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 1,3 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,85 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Envirotech Vehicles bei 0 Prozent, was 3830,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Automatische Komponenten" liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Envirotech Vehicles wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Envirotech Vehicles weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI). Bei Envirotech Vehicles liegt der RSI bei 43,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,02 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.