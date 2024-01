Environmentaln Technologies löst Jubelsturm aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Environmental Clean liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was bedeutet, dass auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls ausgewertet. Environmental Clean zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Environmental Clean in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Environmental Clean bei 0,006 AUD - 40 Prozent unter dem GD200 (0,01 AUD). Dies stellt ein "Schlecht"-Signal dar. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt ebenfalls 0,01 AUD, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit erhält der Kurs der Environmental Clean-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Environmental Clean in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die positive Einschätzung der Anleger-Stimmung weiter unterstreicht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.