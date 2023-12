Environmentaln Technologies Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Environmental Clean wird nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung und der Diskussion im Netz. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die technische Analyse zeigt, dass die Environmental Clean aktuell mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht ist die Environmental Clean mit einem Kurs von 0,005 AUD inzwischen -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Environmental Clean aufgegriffen, was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Environmental Clean sowohl hinsichtlich der Diskussion im Netz als auch der technischen Analyse als neutral bis schlecht eingestuft wird, während die Stimmung der Anleger positiv ist.