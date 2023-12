Environmentaln Technologies Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Environmental Clean-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,01 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,005 AUD liegt, was auf eine Abweichung von -50 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 AUD über dem aktuellen Kurs (0,005 AUD), was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Environmental Clean-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Environmental Clean liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für Environmental Clean in den vergangenen Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die verschiedenen Bewertungen und Einstufungen zeigen, dass die Environmental Clean-Aktie derzeit gemischte Signale aufweist, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Stimmung der Marktteilnehmer und Anleger.