Environmentaln Technologies Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse für die Environmental Clean-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,01 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit dem letzten Schlusskurs (0,005 AUD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-50 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Environmental Clean-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Environmental Clean-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem Wert von 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Environmental Clean-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Environmental Clean in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Environmental Clean ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht".