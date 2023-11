Environmentaln Technologies Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Environmental Clean wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Allerdings dominierte an zwei Tagen die negative Kommunikation. Insgesamt führte dies zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird Environmental Clean mit einem RSI-Wert von 71,43 als überkauft eingestuft, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Einstufung im RSI.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der Environmental Clean-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,005 AUD, was einen Unterschied von -50 Prozent darstellt und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Ergebnisse und führen zu einer Gesamtbewertung der Environmental Clean-Aktie als "schlecht" im Rahmen der einfachen Charttechnik.