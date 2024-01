Environmental Waste Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Die Anlegerstimmung gegenüber Environmental Waste war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine positiven Diskussionen, und an vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Environmental Waste daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Environmental Waste derzeit auf 0,03 CAD, während die Aktie selbst bei 0,01 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,02 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Rendite anderer Aktien im gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Environmental Waste im vergangenen Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was 69,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -0,01 Prozent, und Environmental Waste liegt aktuell 66,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Environmental Waste deuten auf eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Punkt.