Environmental Waste Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Environmental Waste verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 3,34 Prozent, was zu einer Underperformance von -70 Prozent für Environmental Waste führte. Der durchschnittliche Renditewert für den "Industrie"-Sektor lag bei 7,26 Prozent, wobei Environmental Waste um 73,92 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich für die Environmental Waste-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 CAD (-33,33 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,02 CAD, daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Environmental Waste ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder deutlich positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Environmental Waste. Die Aktie erhielt daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigte keine übermäßig positive oder negative Diskussionen, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

Zusammenfassend ergibt sich für Environmental Waste insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Stimmungen.