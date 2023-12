Environmental Waste Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Environmental Waste verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 1 Prozent, was bedeutet, dass Environmental Waste im Branchenvergleich um 41 Prozent unterperformt hat. Der Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag bei 2,63 Prozent Rendite im letzten Jahr, wobei Environmental Waste um 42,63 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Environmental Waste neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Environmental Waste-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Environmental Waste veröffentlicht. Allerdings war das Interesse am Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark positiv noch negativ in Bezug auf Environmental Waste. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Environmental Waste derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -2 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Environmental Waste-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.