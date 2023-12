Environmental Waste Aktie: Was kann da noch kommen?

Derzeit schüttet Environmental Waste niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 2,16 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,16 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Environmental Waste. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI ist Environmental Waste weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Environmental Waste in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Environmental Waste vorliegt.

Die Environmental Waste ist mit einem Kurs von 0,02 CAD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.