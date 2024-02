Environmental Waste Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Environmental Waste befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,01 CAD 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie ebenfalls mit -66,67 Prozent deutlich unter dem GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich auch über einen längeren Zeitraum eine interessante Einschätzung zur Stimmungslage ableiten. Die Aktivität im Netz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den vergangenen zwei Wochen war die Diskussion über Environmental Waste überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen wider, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt die Rendite von Environmental Waste um 43 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite mit 44,25 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.