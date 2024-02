Environmental Waste Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Environmental Waste-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysebereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0 Prozent 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments unrentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist indes kaum nennenswert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen eine besonders negative Stimmung gegenüber der Environmental Waste-Aktie in den letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen eine deutlich negative Richtung an. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen die Anleger vor allem Interesse an negativen Themen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Environmental Waste-Aktie.