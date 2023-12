Environmental Waste Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten Wochen gab es bei Environmental Waste keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine bedeutenden Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Alles in allem erhält Environmental Waste in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Environmental Waste bei -40 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 3,39 Prozent, was bedeutet, dass Environmental Waste mit -43,39 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für eine Zeitspanne von 7 oder 25 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert von Environmental Waste liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für den RSI.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen ist ein wichtiger weicher Faktor, um Aktienkurse einzuschätzen. Analysen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde zu Environmental Waste überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Environmental Waste in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung hinsichtlich Environmental Waste als "Neutral" eingestuft werden muss.