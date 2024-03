Environmental Tectonics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Environmental Tectonics als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 50, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 46,43, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der Environmental Tectonics über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,72 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,75 USD auf ähnlichem Niveau (+4,17 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,77 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs in ähnlicher Nähe (-2,6 Prozent Abweichung) ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Somit erhält die Environmental Tectonics-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hier zeigt sich, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird die Environmental Tectonics-Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.