Enviro-Serv Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Enviro-serv liegt bei 21,9, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Enviro-serv von 0,00724 USD mit -27,6 Prozent Entfernung vom GD200 (0,01 USD) ein "Schlecht"-Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,01 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Enviro-serv-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen kaum eine Veränderung festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.