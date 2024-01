Enviro-Hub Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung der Anleger bei Enviro-hub in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Meinungen der letzten zwei Wochen. In dieser Zeit wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikante Veränderung in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enviro-hub-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 47,06 keine überkaufte oder überverkaufte Situation. Daher wird auch in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung vergeben.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt Enviro-hub mit einer Rendite von -50,68 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -14,76 Prozent, und Enviro-hub liegt auch hier mit 35,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.