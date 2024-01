Enviro-Hub Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Anleger-Sentiment für Enviro-hub basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Enviro-hub diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. Insgesamt wird Enviro-hub daher neutral bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Enviro-hub-Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Enviro-hub im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,68 Prozent erzielt, was 36,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -13,98 Prozent, und Enviro-hub liegt aktuell 36,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Enviro-hub führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung als "Schlecht", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 46,67 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau liefert. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" für die Enviro-hub-Aktie.