Enviro-Hub Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist Enviro-hub einen RSI-Wert von 66,67 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bezieht man die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI für die Enviro-hub-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Enviro-hub mit einer Rendite von -43,18 Prozent eine deutlich schlechtere Performance auf. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 30,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft, da in den letzten Wochen weder positiv noch negativ geprägte Themen im Fokus standen.

Insgesamt ergibt sich daher für die Enviro-hub-Aktie eine neutrale Einschätzung sowohl hinsichtlich des RSI als auch in Bezug auf die Branchenvergleiche und das Anleger-Sentiment.