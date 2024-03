Enviro-Hub Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Enviro-hub-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 33,33 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Enviro-hub in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Enviro-hub-Aktie sowohl im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen als auch zu den letzten 50 Handelstagen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Enviro-hub aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Enviro-hub-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung, des Sentiments und Buzz, der technischen Analyse und der Dividendenpolitik eine durchgängige "Neutral"-Bewertung.