Enviro Energy International Holdings-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Enviro Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 10, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis liegt bei 22,64, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Enviro Energy nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich in den letzten 200 Handelstagen für die Enviro Energy-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs ergeben. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,095 HKD, was einem Unterschied von 90 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, was der Aktie jeweils eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Enviro Energy. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Enviro Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für Enviro Energy führt.

Insgesamt ergibt sich für Enviro Energy also eine überwiegend neutrale Bewertung sowohl aus technischer als auch aus sozialer und kommunikativer Perspektive.