Envictus Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung unter den Anlegern von Envictus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies ergibt sich aus den Beiträgen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um eine weitere Bewertungsmöglichkeit für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Envictus liegt derzeit bei 1,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Envictus-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,22 SGD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,26 SGD, was einer Abweichung von +18,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +18,18 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor übertrifft Envictus mit einer Rendite von 19,76 Prozent die Konkurrenz um mehr als 27 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite von Envictus mit 26,24 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -6,48 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.