Envictus Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Envictus-Aktie wird aus technischer Sicht bewertet, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Anstieg um 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,325 SGD zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +4,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Envictus-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders positiv in Bezug auf Envictus. Das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend positive Ausrichtung, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt erhält Envictus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Envictus liegt bei 37,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Envictus-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Envictus-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf und zeigt kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird sie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die verschiedenen Bewertungen aus technischer Sicht, Anleger-Sentiment, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz führen zu unterschiedlichen Gesamtbewertungen für die Envictus-Aktie, wobei sie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.