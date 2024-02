Envictus Aktie: Geht es jetzt los?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Envictus diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Envictus beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt also eine Bewertung von "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Envictus liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 54,29 und führt somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" aufgrund dieses Gesamtbildes.

Die Dividendenrendite von Envictus beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 3,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Envictus im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 25,05 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -10,64 Prozent, wobei Envictus aktuell 30,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.