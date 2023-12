Envestnet Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Envestnet wird von Analysten positiv bewertet, da es insgesamt eine Empfehlung von 1 Buy, 1 Neutral und 0 Sell gibt. Das Kursziel für die Envestnet-Aktie liegt im Durchschnitt bei 70 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 41,36 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Envestnet mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,27 Prozent und erhält daher eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Envestnet in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird die Envestnet-Aktie neutral bewertet, da der letzte Schlusskurs um -3,71 Prozent vom Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen abweicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie jedoch eine positive Bewertung mit einem Rating von "Gut".

Insgesamt wird die Envestnet-Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet, während die Dividendenpolitik kritisiert wird. In der technischen Analyse erhält die Aktie unterschiedliche Bewertungen, insgesamt wird sie jedoch als angemessen bewertet.