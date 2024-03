Envestnet Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Aktie von Envestnet wird sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Analysegesichtspunkten bewertet. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als überbewertet, da das KGV mit 243,23 insgesamt 344 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Die fundamentale Analyse stuft die Aktie daher als "Schlecht" ein.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Envestnet derzeit bei 49,58 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging mit 53,54 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +7,99 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Envestnet-Aktie mit +3,88 Prozent Differenz im "Neutral"-Bereich. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen ein "Gut"-Befund.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Envestnet in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,15 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche ist dies eine Underperformance von -927,31 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Envestnet um 507,84 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Envestnet aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Betrachtung führt.

Insgesamt ergibt sich also, dass Envestnet sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und Anlegergesichtspunkten als "Schlecht" eingestuft wird.

