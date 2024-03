Envestnet Aktie: Das ist ein Knall!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei Envestnet zeigt sich eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Envestnet mit 269,82 über dem Branchendurchschnitt von 69,22. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass Envestnet auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie gut abschneidet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Envestnet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche und dem "Informationstechnologie"-Sektor zeigt sich jedoch eine deutliche Underperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.