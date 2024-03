Envestnet Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Envestnet hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -907,78 Prozent. Die durchschnittliche Rendite der "Software"-Branche betrug in diesem Zeitraum 913,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Envestnet mit einer Rendite von 493,03 Prozent um 487,14 Prozent darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Envestnet liegt bei 31,45, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 35,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral" für Envestnet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Envestnet in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Envestnet in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Schließlich schüttet Envestnet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 2,18 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,18 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.