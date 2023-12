Envestnet Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Envestnet, ein Unternehmen der Softwarebranche, weist in Bezug auf die Dividendenrendite eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt Envestnet 2,3 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Auch in fundamentalen Kriterien schneidet Envestnet nicht gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 219,63, was 224 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" liegt. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bewertet und erhält daher auch in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Die Performance der Envestnet-Aktie in den letzten 12 Monaten war mit -30,44 Prozent ebenfalls enttäuschend. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um -2,86 Prozent. Dies führt zu einer Underperformance von -27,58 Prozent im Branchenvergleich für Envestnet. Auch im Sektorvergleich liegt Envestnet mit einer Rendite von 37,01 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Insgesamt führt die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Envestnet jedoch gemischte Bewertungen. Die Diskussionsintensität im Netz ist im Vergleich zur üblichen Aktivität neutral, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert.

Insgesamt muss Envestnet sich also in verschiedenen Kategorien mit einer negativen Bewertung auseinandersetzen, was Anleger und Investoren berücksichtigen sollten.