Enverus stellt sich den Herausforderungen der Solarplanung mit der Übernahme von RatedPower

Madrid, Spanien (ots/PRNewswire) -Durchführbarkeitsstudien, Analyse, Design und Engineering von Solarkraftwerken ergänzen die wachsenden Lösungen im Bereich Energie und erneuerbare EnergienEnverus, das führende SaaS-Unternehmen im Bereich Energie, gab heute die Übernahme des in Madrid ansässigen Unternehmens RatedPower bekannt. RatedPower ist ein SaaS-Unternehmen, das Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von Machbarkeitsstudien, Analysen, Design und Engineering von Solarkraftwerken und elektrischer Infrastruktur entwickelt, um das Potenzial von Photovoltaik-Anlagen zu maximieren und deren Stromgestehungskosten zu senken.Enverus beliefert derzeit mehr als 440 Energiemarktteilnehmer, vor allem in Nordamerika, und die Technologie und Erfahrung von RatedPower erweitert sofort den Wert und das wachsende Lösungsportfolio von Enverus in der Solarbranche und erweitert die geografische Abdeckung international.„Ähnlich wie unser Start vor Jahrzehnten ist RatedPower ein Vorreiter in Sachen Digitalisierung, Automatisierung und Effizienz, allerdings auf dem schnell wachsenden Solarmarkt. Unser gemeinsamer Nenner ist die Wahrheit über Daten, strategische Planung und die Optimierung der Effizienz", sagte Jeff Hughes, CEO von Enverus. „Mit dem heutigen Tag haben wir einen großen Sprung nach vorne gemacht und unsere Solarplanungsfähigkeiten erweitert, so dass wir unsere Kunden strategisch beraten können, wo und wie sie ihre Anlagen planen sollten, um die Produktion zu maximieren."„Dies ist ein großer Tag für unsere Zukunft, denn er bestätigt die einzigartige Arbeit, die wir in den letzten fünf Jahren geleistet haben", fügte Andrea Barber, CEO von RatedPower, hinzu. „Wir wurden mit der Vision geboren, die Branche der erneuerbaren Energien zu digitalisieren und die Solarenergie zur wichtigsten Energiequelle der Welt zu machen, um die Energiewende zu beschleunigen. Unsere Mission deckt sich perfekt mit der von Enverus und unsere gemeinsamen Stärken werden uns in eine privilegierte Position versetzen, um diese Vision zu erreichen und die neue, globale Energiewirtschaft voranzutreiben."Hughes fügte hinzu: „RatedPower und seine Lösungen haben die Solarbranche verändert und Kunden geholfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Gemeinsam werden wir unsere Investitionen beschleunigen und unsere Präsenz im Bereich Energie und erneuerbare Energien ausbauen. Wir werden unseren Kunden weiterhin Lösungen anbieten, die es ihnen ermöglichen, in der Zukunft der Energie zu wachsen und zu gedeihen."RatedPower wurde 2017 von Andrea Barber, Miguel Ángel Torrero und Juan Romero gegründet und wird vom europäischen Climate-Tech-Pionier VC Seaya unterstützt. Das Unternehmen beschäftigt über 80 Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Produkt, Geschäftsentwicklung, Marketing und Betrieb. RatedPower hat 1.400 Nutzer weltweit, hat 20.000 Projekte unterstützt, zur Erzeugung von 43 Gigawatt Strom beigetragen - was 22 Millionen Haushalten zugutekommt - und 17 Millionen Tonnen CO2 vermieden.Bernadette Johnson, die vor kurzem zur General Managerin für Strom und erneuerbare Energien bei Enverus befördert wurde, wird die Integration von RatedPower überwachen.Im März 2021 übernahm Enverus Energy Acuity (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644909-1&h=3216749877&u=https%3A%2F%2Fwww.enverus.com%2Fnewsroom%2Fenverus-acquires-energy-acuity-expanding-its-power-and-renewables-offering%2F&a=%C3%BCbernahm+Enverus+Energy+Acuity), einen führenden Anbieter von Marktdaten für die Stromerzeugung und -lieferung, mit besonderer Expertise im Bereich der erneuerbaren Energien. Seitdem hat Enverus die Verfolgung und Katalogisierung von Tausenden von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien integriert und dabei Hunderte von einzigartigen Datenquellen in ganz Nordamerika genutzt. Diese Arbeitsabläufe zur Standortbestimmung sind eine ideale Ergänzung zum Fachgebiet von RatedPower.Über EnverusEnverus ist die vertrauenswürdigste SaaS-Plattform für den Energiesektor und bietet Echtzeit-Zugang zu Analysen, Einblicken und Benchmark-Kosten- und Ertragsdaten, die aus unseren Partnerschaften mit 98 % der US-Energieerzeuger und über 35.000 Lieferanten stammen. Unsere Plattform sorgt mit intelligenten Verbindungen für eine effizientere Produktion und Verteilung, Kapitalallokation, Entwicklung erneuerbarer Energien, Investitionen und Beschaffung, und unsere erfahrenen Branchenexperten unterstützen unsere Kunden durch Vordenkerrolle, Beratung und technologische Innovationen. Wir bieten Intelligenz für das gesamte Energie-Ökosystem: erneuerbare Energien, Öl und Gas, Finanzinstitutionen sowie Energie- und Versorgungsunternehmen, mit über 6.000 Kunden in 50 Ländern. Erfahren Sie mehr unter Enverus.comÜber RatedPowerRatedPower hilft Unternehmen dabei, die intelligentesten Wege für die Planung und Konstruktion von PV-Anlagen zu finden und ihr Potenzial durch pvDesign zu maximieren. Die Software automatisiert und optimiert die Untersuchung, Analyse, Planung und Konstruktion von PV-Anlagen und ihrer elektrischen Infrastruktur in allen Phasen. RatedPower hat die Entwicklung von mehr als 43 GW in mehr als 160 Ländern unterstützt. Es bietet Entwicklern, IPPs, Auftragnehmern, Investoren und Herstellern einen Mehrwert, indem es ihnen hilft, bessere Entscheidungen zu treffen, das technische Wissen zu demokratisieren und den Einsatz von Solaranlagen weltweit zu fördern. 