Enverus eröffnet Software-Entwicklungszentrum in der Tschechischen Republik

Austin, Texas (ots/PRNewswire) -Brünn als neuer Forschungs- und Entwicklungsstandort ausgewählt, mehr als 100 Ingenieure sollen innerhalb von 18 Monaten eingestellt werdenEnverus, die vertrauenswürdigste SaaS-Plattform für den Energiesektor, hat angekündigt, ein Softwareentwicklungszentrum in Brünn (Tschechische Republik) zu errichten. Geplant ist die Einstellung von 20 bis 25 Entwicklern in diesem Jahr und von mehr als 200 technischen Fachkräften in den nächsten Jahren, um die weltweiten technischen Fähigkeiten und das Team zu erweitern.Letzte Woche hat Enverus die Übernahme des in Madrid ansässigen Unternehmens RatedPower bekannt gegeben. RatedPower ist ein SaaS-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die intelligentesten Wege für die Planung und Konstruktion von Photovoltaik-Anlagen (PV) zu finden. Zusammen mit früheren Übernahmen und Softwareentwicklungen im Bereich Energie und erneuerbare Energien hat Enverus mehr als eine Milliarde USD in seine Technologieplattform investiert. Diese neue Niederlassung markiert einen weiteren Schritt in den Plänen von Enverus, seine internationale Präsenz und sein Lösungsportfolio auszubauen.„Wir sind uns der Vorteile einer vielfältigen Belegschaft bewusst, und die technischen Fachkräfte in der Tschechischen Republik gehören zu den besten Entwicklern der Welt", erklärte Mark Szygenda, Chief Technology Officer bei Enverus. „Der Aufbau des Teams dort wird uns dabei helfen, den Akteuren der Energiewirtschaft weiterhin innovative Lösungen anzubieten und die Energiewende weltweit zu unterstützen. Enverus wurde in Städten in ganz Nordamerika als ‚Best Place to Work' ausgezeichnet und möchte dies auch in Brünn erreichen."„Wir haben uns für die Tschechische Republik entschieden, weil wir hier bereits Erfahrungen mit der Vergrößerung einer Niederlassung auf 300 Mitarbeiter gesammelt haben. Wir schätzen das freundliche Geschäftsumfeld und die hervorragenden technischen Universitäten, die einen ausgezeichneten Talentpool bieten, der unser Team von mehr als 500 Entwicklern in den USA, Kanada, Großbritannien, Spanien und Indien ergänzen wird", fügte Szygenda hinzu. „Wir wissen, dass wir den Erfolg hier wiederholen können, und wir suchen Mitarbeiter, die sich für die Lösung technischer Herausforderungen begeistern und Teil eines wachsenden Teams sein wollen, das die größte Industriesparte der Welt bedient. Wir suchen Mitarbeiter, die unsere Kernwerte ‚One Team, Courageous Innovation und Partners for Life' verkörpern."Enverus plant, sein Büro Ende September zu eröffnen, und stellt sofort Mitarbeiter ein, die in naher Zukunft von zu Hause aus arbeiten möchten. Wer sich für offene Stellen in Brünn interessiert, kann sich unter enverus.com/careers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654533-1&h=1963873089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654533-1%26h%3D129153453%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enverus.com%252Fcareers%252F%26a%3Denverus.com%252Fcareers&a=enverus.com%2Fcareers) bewerben.Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Enverus sein Engagement für intelligente Verbindungen unterstreicht, die die Analytik, die Menschen, die Erfahrung und den Branchenumfang zusammenbringen, um die richtigen Daten und Informationen auf die richtige Art und Weise zu verbinden, um bisher unbekannte Erkenntnisse und Möglichkeiten zu entdecken, schnell zu handeln und außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.Enverus hat seinen Hauptsitz in Austin (Texas) und unterhält Niederlassungen in Centennial (Colorado), Chicago, Dallas, Denver, Houston, Midland (Texas), New York, Oklahoma City, Bengaluru (Indien), Brünn (Tschechische Republik), Calgary (Alberta), London, Madrid (Spanien), Santander (Spanien), Stonehouse (Großbritannien) und Singapur. Durch den Einsatz von Hunderten von Forschungsanalysten, Datenwissenschaftlern, Ingenieuren, Händlern und Wirtschaftsexperten baut Enverus weiterhin ein Angebot auf, das datengestützte und branchenweit einzigartige Einblicke in den Handel, die Anlagen und die Makroökonomie im Energiebereich bietet. Es gilt als das weltweit führende SaaS- und Datenanalyseunternehmen im Energiebereich und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter.Auszeichnungen und Preise:- Enverus erhält die Great Place to Work Certification™ 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654533-1&h=1487356865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654533-1%26h%3D1950037080%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enverus.com%252Fnewsroom%252Fenverus-earns-2022-great-place-to-work-certification%252F%26a%3DEnverus%2BEarns%2B2022%2BGreat%2BPlace%2Bto%2BWork%2BCertification%25E2%2584%25A2&a=Enverus+erh%C3%A4lt+die+Great+Place+to+Work+Certification%E2%84%A2%C2%A02022)- Enverus wird in die Top Employers List von Alberta aufgenommen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654533-1&h=2377468738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654533-1%26h%3D2934154285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enverus.com%252Fnewsroom%252Fenverus-named-to-albertas-top-employers-list%252F%26a%3DEnverus%2BNamed%2Bto%2BAlberta%2527s%2BTop%2BEmployers%2BList&a=Enverus+wird+in+die+Top+Employers+List+von+Alberta+aufgenommen)- Enverus kündigt wichtige Beförderungen und Einstellungen in den Führungsetagen an (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654533-1&h=80698911&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654533-1%26h%3D2525041394%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enverus.com%252Fnewsroom%252Fenverus-announces-key-promotions-and-hires-within-its-executive-ranks%252F%26a%3DEnverus%2BAnnounces%2BKey%2BPromotions%2Band%2BHires%2BWithin%2BIts%2BExecutive%2BRanks&a=Enverus+k%C3%BCndigt+wichtige+Bef%C3%B6rderungen+und+Einstellungen+in+den+F%C3%BChrungsetagen+an)- Enverus wird als Top-Arbeitsplatz in Austin und Houston ausgezeichnet (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3654533-1&h=1658669819&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3654533-1%26h%3D1968125280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enverus.com%252Fnewsroom%252Fenverus-named-a-top-workplace-in-austin-and-houston%252F%26a%3DEnverus%2BNamed%2Ba%2BTop%2BWorkplace%2Bin%2BAustin%2Band%2BHouston&a=Enverus+wird+als+Top-Arbeitsplatz+in+Austin+und+Houston+ausgezeichnet)Informationen zu EnverusEnverus ist die vertrauenswürdigste SaaS-Plattform für den Energiesektor und bietet 98 % der US-Energieerzeuger und mehr als 35.000 Lieferanten Echtzeit-Zugang zu Analysen, Einblicken, Benchmark-Kosten und Ertragsdaten, die aus unseren Partnerschaften stammen. Unsere Plattform mit intelligenten Verbindungen sorgt für eine effizientere Produktion und Verteilung, Kapitalzuweisung, Entwicklung erneuerbarer Energien, Investitionen und Beschaffungsmaßnahmen, und unsere erfahrenen Branchenexperten unterstützen unsere Kunden durch Denkanstöße, Beratung und technologische Innovationen. Wir bieten Informationen für das gesamte Energie-Ökosystem: erneuerbare Energien, Öl und Gas, Finanzinstitute, Strom und Versorgungsunternehmen, mit mehr als 6.000 Kunden in 50 Ländern. 